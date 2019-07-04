Уже окончательно: в России выдвинули обвинения 18 украинским военнопленным морякам

В России обвинения в окончательной редакции предъявлено в общей сложности 18 из 24 военнопленных украинских моряков.

Как сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов, в графике следственных действий ожидается, что на следующей неделе обвинения в окончательной редакции будет предъявлено и оставшимся шести украинцам.

Он добавил, что 3 июля следствие предъявило окончательное обвинение Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Вячеславу Зинченко и Юрий Безъязычному.

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Следствие ФСБ России в Москве начало выдвигать обвинения в окончательной редакции захваченным в Черном море украинским военным морякам по статье о незаконном пересечении государственной границы России.

После того, как 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам, защита и военнопленные перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.

Как сообщал OBOZREVATEL,

По состоянию на 2 июля окончательные обвинения были выдвинуты 13 военнопленным морякам.

Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не собирается предпринимать дальнейших шагов по освобождению моряков в России, поскольку Международный трибунал ООН уже признал незаконность действий Кремля.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поставил Кремлю ультиматум: Россия должна была предоставить до 25 июня отчет об освобождении военнопленных моряков, иначе Украина начнет новую волну давления на международной арене. У Путина условие проигнорировали.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

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