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Уже окончательно: в России выдвинули обвинения 18 украинским военнопленным морякам

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В России обвинения в окончательной редакции предъявлено в общей сложности 18 из 24 военнопленных украинских моряков.

Как сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов, в графике следственных действий ожидается, что на следующей неделе обвинения в окончательной редакции будет предъявлено и оставшимся шести украинцам.

Он добавил, что 3 июля следствие предъявило окончательное обвинение Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Вячеславу Зинченко и Юрий Безъязычному.

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В РФ судят украинских пленных

Цензор

Следствие ФСБ России в Москве начало выдвигать обвинения в окончательной редакции захваченным в Черном море украинским военным морякам по статье о незаконном пересечении государственной границы России.

После того, как 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам, защита и военнопленные перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.

Уже окончательно: в России выдвинули обвинения 18 украинским военнопленным морякам

Как сообщал OBOZREVATEL,

  • По состоянию на 2 июля окончательные обвинения были выдвинуты 13 военнопленным морякам.

  • Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

  • Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.

  • Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что не собирается предпринимать дальнейших шагов по освобождению моряков в России, поскольку Международный трибунал ООН уже признал незаконность действий Кремля.

  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поставил Кремлю ультиматум: Россия должна была предоставить до 25 июня отчет об освобождении военнопленных моряков, иначе Украина начнет новую волну давления на международной арене. У Путина условие проигнорировали.

  • 27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

  • Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

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Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Место
Россия
Теги
пленные морякиморякиКерченский пролив
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
рашка - страна, окупант, страна агрессор, страна гопник. 100 лет назад она была переоснована бандюганами (бомбистами, революционерами). 100 лет назад все имперские амбиции стали на новые коммунистические рельсы. Убивать и грабить стали больше, чаще и масштабнее. Взятие заложников с последствующей торговлей этими людьми входит в их стандартный набор страны террориста. Это норма для рашки и всего того отребья что населяет эту засраную ими же территорию. Никакие международные договора им не нужны, ни какие человеческие нормы и правила они не ценят, кроме одного - силы. Только получив по рылу они вспоминают о международных договорах, правилах и законах.
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Питон Каа
Питон Каа
Осудят, потом обменяют, оно и верно, чего нам этих дармоедов кормить. Военные мокряки с них уже никакие, при виде российских боевых кораблей будут под себя ходить. Спишут на берег в лучшем случае.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Этим дадут по 1,5-2 года, сбушникам и командирам плав. средств в 2 раза больше.
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