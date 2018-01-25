"Уже готовимся": в Украине раскрыли нюансы поставок смертоносного оружия США

В Украине идет подготовительная работа к использования комплексов Javelin.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции Блок Петра Порошенко Иван Винник.

"Мы уже получаем летальное оружие из Америки. Путем ее покупки. Что такое летальное оружие? Это оружие, которым можно убить. Мы покупаем снайперские комплексы Barrett, начиная с 2014 года. Но речь идет о бОльших возможностях. Уже притчей во языцех стали американские Javelin... Мы получим их. Очевидно, что получим! Потому что уже сегодня идет подготовка, тренировки и так далее", - отметил Винник.

Он подчеркнул, что в Украине есть комплексы "Стугна", которые эквиваленты по огневой и поражающей силе.

"Но американские Javelin - это современное американское оружие. И это четкий символ и знак России о том, кто является ключевым партнером Украины сегодня по сдерживанию российской вооруженной агрессии. Поэтому предоставление нам американских Javelin - это больше вопрос политической поддержки Украины, чем существенного усиления ее обороноспособности. Хотя, естественно, это тоже есть", - подчеркнул он.

В то же время нардеп отметил, что Украина имеет существенные ограничения со стороны стран ЕС по военно-техническому сотрудничеству.

"Мы не то чтобы не имеем возможности покупать европейское оружие, мы не имеем возможности покупать технологии производства оружия, которых нам сегодня не хватает. Ранее мы покупали эти технологии в России в рамках общего советского ВПК. Но в 2014 году эти связи по понятным причинам были разорваны. Тогда мы пытались и сейчас пытаемся покупать технологии. Но, например, в Германии нам эти технологии не продают. И не только военные, но и технологии двойного назначения. Например, по которым можно производить трубы, а они могут стать корпусам для ракет", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", Грузия получила от США Javelin.