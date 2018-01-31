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Уже давно выкопали: в сети подняли на смех уникальный прорыв в "ДНР"

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Донецкий электротехнический завод хочет запустить "технически усовершенствованные" трамваи в "ДНР".

Об этом написал в своем микроблоге в Twitter журналист Денис Казанский.

"Вот прекрасное. Интересно только, где эти трамваи ездить будут? Трамвайные сети сохранились там только в Донецке и в Енакиево. А в самой Макеевке, в паблике которой это опубликовано, трамвайные рельсы уже давно выкопали и сдали в металл. Но кто-то и в такую хрень верит", – написал Казанский.

Так, в одном из местных пабликов сообщили, что 30 января состоялось совещание рабочей группы по запуску трамваев в "ДНР".

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"На сегодняшний день мы рассматриваем возможность внедрения асинхронного двигателя вместо двигателя постоянного тока, а также возможность использовать в электроуправлении передовых разработок. Дальше новшества позволят сократить потребления электроэнергии на технически усовершенствованных трамваях до 40%", – амбициозно заявил директор предприятия.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети показали общественный транспорт в Макеевке, который за время оккупации пришел в непригодность

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Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРНовости Донбассатрамвай
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