Попытка #20: в Минске состоятся переговоры о перемирии на Донбассе

Во вторник, 2 июля, Трехсторонняя контактная группа в Минске в очередной раз попытается договориться о перемирии на Донбассе.

"Но это будет уже 20-я попытка. Пока ни одного раза та сторона не выдерживала, все равно начинала стрелять", – заявил в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

Гримчак напомнил, что пока в рамках Минских переговоров не было достигнуто соглашения о перемирии: "Только сегодня, возможно, будет подписано или договорено об этом".

По его данным, сейчас перемирие соблюдается в районе Станицы Луганской, где в конце июня состоялось разведение сил и средств обеих сторон под контролем ОБСЕ.

"Было подтверждение ОБСЕ, и я по своим источникам получил подтверждение, что на Станице Луганской (оккупанты. – Ред.) все-таки перешли реку и освободили блокпост, который был на нашей стороне речки Северский Донец, где разрушенный мост. И фактически перемирие в том районе соблюдается", – сообщил замминистра.

По его мнению, разведение давало основания для "осторожного оптимизма".

Однако Гримчак отметил, что обстрел оккупантами санитарной машины ООС (в результате которого погибли боевой медик Ирина Шевченко и старший матрос Сергей Майборода) нарушает все возможные конвенции.

"Это нарушение всех конвенций, когда по медицинским машинам стреляют из ПТ (противотанкового оружия. – Ред.)", – подчеркнул он.

Погибшие в результате обстрела санитарной машины Сергей Майборода и Ирина Шевченко Facebook.com/pressjfo.news/

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 1 июля российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль сил ООС вблизи населенного пункта Водяное противотанковыми управляемыми ракетами.

Водитель "Хаммера", старший матрос Сергей Майборода погиб на месте, а боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко получила серьезные ранения и скончалась в больнице.

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