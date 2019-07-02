ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

Попытка #20: в Минске состоятся переговоры о перемирии на Донбассе

762Читать материал на украинском

Во вторник, 2 июля, Трехсторонняя контактная группа в Минске в очередной раз попытается договориться о перемирии на Донбассе.

"Но это будет уже 20-я попытка. Пока ни одного раза та сторона не выдерживала, все равно начинала стрелять", – заявил в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

Гримчак напомнил, что пока в рамках Минских переговоров не было достигнуто соглашения о перемирии: "Только сегодня, возможно, будет подписано или договорено об этом".

По его данным, сейчас перемирие соблюдается в районе Станицы Луганской, где в конце июня состоялось разведение сил и средств обеих сторон под контролем ОБСЕ.

Новости
"Минск" зашел в тупик": у Зеленского рассказали, зачем вернули Кучму

"Было подтверждение ОБСЕ, и я по своим источникам получил подтверждение, что на Станице Луганской (оккупанты. – Ред.) все-таки перешли реку и освободили блокпост, который был на нашей стороне речки Северский Донец, где разрушенный мост. И фактически перемирие в том районе соблюдается", – сообщил замминистра.

Новости
Оккупанты расстреляли медиков на Донбассе: Зеленский срочно обратился к США и ЕС

По его мнению, разведение давало основания для "осторожного оптимизма".

Однако Гримчак отметил, что обстрел оккупантами санитарной машины ООС (в результате которого погибли боевой медик Ирина Шевченко и старший матрос Сергей Майборода) нарушает все возможные конвенции.

"Это нарушение всех конвенций, когда по медицинским машинам стреляют из ПТ (противотанкового оружия. – Ред.)", – подчеркнул он.

Погибшие в результате обстрела санитарной машины Сергей Майборода и Ирина Шевченко

Погибшие в результате обстрела санитарной машины Сергей Майборода и Ирина Шевченко

Facebook.com/pressjfo.news/

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 1 июля российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль сил ООС вблизи населенного пункта Водяное противотанковыми управляемыми ракетами.

Водитель "Хаммера", старший матрос Сергей Майборода погиб на месте, а боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко получила серьезные ранения и скончалась в больнице.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Мирные переговоры в Минске" на OBOZREVATEL.

Темы
Мирные переговоры в МинскеВойна на ДонбассеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Юрий Гримчак
Место
Украина
Теги
ООСпереговоры по ДонбассуМинистерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Галич Станіслав
Галич Станіслав
З ким домовлятись, який 'мінський формат'?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel