Ужасные условия в Харьковском СИЗО поразили омбудсмена: плесень, переполненные камеры и издевательства
В Харьковском следственном изоляторе, а также медицинской части №27 филиала ГУ "Центр охраны здоровья ДКВС Украины" в Луганской области осужденные пожаловались на ненадлежащие условия содержания.
Проверку провели работники Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека совместно с представителями общественности, сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена. На сайте ведомства также опубликовали фотодоказательства (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).
"Платные камеры только для мужчин, для остальных – переполненные, покрытые плесенью и грибком!" – подчеркнули в сообщении.
Отмечается, что при осмотре помещений и камер Харьковского СИЗО осужденные и лица, взятые под стражу, пожаловались также на низкое качество пищи и жестокое обращение.
И неудивительно, ведь, как видно на фото, отдельные режимные корпуса учреждения, которые были построены около 200 лет назад, законсервированные из-за аварийного состояния. Поэтому большинство камер там переполнены – в отдельных сверхурочно могут содержать четырех и более человек.
"В одном из режимных корпусов членами мониторинговой группы были обнаружены три камерные помещения площадью до 1 кв. м, не предусмотренные действующим уголовно-исполнительным законодательством и нормативными документами Министерства юстиции Украины, в которых заключенные могут только стоять", – рассказали проверяющие.
Зато персонал учреждения объясняет, якобы в указанные помещения временно помещают лиц, склонных к нападению или слишком агрессивных заключенных. Хотя, апеллируют в Офисе омбудсмена, даже непродолжительное содержание в таких камерах может расцениваться как жестокое обращение с заключенными.
В ведомстве добавили, что в Харьковском СИЗО воспользоваться платной камерой, которые недавно ввел Минюст, могут только мужчины. Однако большинство содержащихся вообще не знает об этой услуге.
"Один из заключенных пожаловался на неправомерное применение к нему физической силы и угрозы физического и сексуального насилия со стороны работника учреждения. Информация о происшествии будет направлена в территориальное управление ГБР. Также выявлен случай ненадлежащего учета полученных заключенными телесных повреждений. В частности, осужденный получил ожоги II степени во время раздачи пищи. Несмотря на это, информация об этом событии нигде не была зафиксирована", – констатируют в Офисе омбудсмена.
Там добавили, что члены мониторинговой группы обнаружили еще ряд нарушений в указанных учреждениях, в том числе и таких, которые касаются несоблюдения карантинных ограничений.
Как сообщал OBOZREVATEL, в СИЗО Днепра, Запорожье и Вольнянском районе Запорожской области открыли платные камеры для удерживаемых. Стоимость "проживания" в них – от 540 грн в сутки.