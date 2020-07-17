Ужасные условия в Харьковском СИЗО поразили омбудсмена: плесень, переполненные камеры и издевательства

В Харьковском следственном изоляторе, а также медицинской части №27 филиала ГУ "Центр охраны здоровья ДКВС Украины" в Луганской области осужденные пожаловались на ненадлежащие условия содержания.

Проверку провели работники Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека совместно с представителями общественности, сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена. На сайте ведомства также опубликовали фотодоказательства (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

"Платные камеры только для мужчин, для остальных – переполненные, покрытые плесенью и грибком!" – подчеркнули в сообщении.

Харьковский следственный изолятор (ombudsman.gov.ua)

Отмечается, что при осмотре помещений и камер Харьковского СИЗО осужденные и лица, взятые под стражу, пожаловались также на низкое качество пищи и жестокое обращение.

Камеры в Харьковском СИЗО переполнены (ombudsman.gov.ua)

И неудивительно, ведь, как видно на фото, отдельные режимные корпуса учреждения, которые были построены около 200 лет назад, законсервированные из-за аварийного состояния. Поэтому большинство камер там переполнены – в отдельных сверхурочно могут содержать четырех и более человек.

Стены помещений исправительного учреждения покрыты плесенью и грибком (ombudsman.gov.ua)

"В одном из режимных корпусов членами мониторинговой группы были обнаружены три камерные помещения площадью до 1 кв. м, не предусмотренные действующим уголовно-исполнительным законодательством и нормативными документами Министерства юстиции Украины, в которых заключенные могут только стоять", – рассказали проверяющие.

Условия содержания в Харьковском СИЗО (ombudsman.gov.ua)

Зато персонал учреждения объясняет, якобы в указанные помещения временно помещают лиц, склонных к нападению или слишком агрессивных заключенных. Хотя, апеллируют в Офисе омбудсмена, даже непродолжительное содержание в таких камерах может расцениваться как жестокое обращение с заключенными.

Ужасные условия содержания в Харьковском СИЗО (ombudsman.gov.ua)

В ведомстве добавили, что в Харьковском СИЗО воспользоваться платной камерой, которые недавно ввел Минюст, могут только мужчины. Однако большинство содержащихся вообще не знает об этой услуге.

Удерживаемые жалуются на плохое качество пищи (ombudsman.gov.ua)

"Один из заключенных пожаловался на неправомерное применение к нему физической силы и угрозы физического и сексуального насилия со стороны работника учреждения. Информация о происшествии будет направлена в территориальное управление ГБР. Также выявлен случай ненадлежащего учета полученных заключенными телесных повреждений. В частности, осужденный получил ожоги II степени во время раздачи пищи. Несмотря на это, информация об этом событии нигде не была зафиксирована", – констатируют в Офисе омбудсмена.

Осужденные говорят об издевательствах со стороны работников исправительного учреждения (ombudsman.gov.ua)

Там добавили, что члены мониторинговой группы обнаружили еще ряд нарушений в указанных учреждениях, в том числе и таких, которые касаются несоблюдения карантинных ограничений.

В Харьковском СИЗО есть и платные камеры, но только для мужчин (ombudsman.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, в СИЗО Днепра, Запорожье и Вольнянском районе Запорожской области открыли платные камеры для удерживаемых. Стоимость "проживания" в них – от 540 грн в сутки.