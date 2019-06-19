"Ужас был!" В Донецке прогремел мощный взрыв: видеофакт

В оккупированном Донецке утром 19 июня прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, это произошло возле Петровского исполкома.

В то же время очевидцы в соцсетях пишут о прилетевших снарядах якобы во двор детской больницы №4 возле ДК "Петровский". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам местных жителей, такого "горячего" утра не было давно. "Ужас!" – пишут они в комментариях к видеокадрам.

Взрыв в Донецке Иллюстративное фото

Говорят, рвонуло близ Петровского исполкома

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая текущего года в оккупированном Донецке в бывшем областном наркодиспансере пациент взорвал гранату.

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