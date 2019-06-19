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"Ужас был!" В Донецке прогремел мощный взрыв: видеофакт

9.8тЧитать материал на украинском

В оккупированном Донецке утром 19 июня прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, это произошло возле Петровского исполкома.

В то же время очевидцы в соцсетях пишут о прилетевших снарядах якобы во двор детской больницы №4 возле ДК "Петровский". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам местных жителей, такого "горячего" утра не было давно. "Ужас!" – пишут они в комментариях к видеокадрам.

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Взрыв в Донецке

Взрыв в Донецке

Иллюстративное фото

Говорят, рвонуло близ Петровского исполкома

Говорят, рвонуло близ Петровского исполкома

"Ужас был!" В Донецке прогремел мощный взрыв: видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая текущего года в оккупированном Донецке в бывшем областном наркодиспансере пациент взорвал гранату.

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Темы
Новости Донецка и Донецкой областиВойна на Донбассе
Место
УкраинаДонецк
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Щось не похоже на виконком. Напевно "добровольці" ДНР бухали на складах з боєприпасами.
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0
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Макушенко Светлана
Макушенко Светлана
Русский мер пришел, кушайте не обляпайтесь.
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Юг Руси
Юг Руси
Опять "российские оккупационные войска" сами по себе стреляют
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Юг Руси, ти як, сам себе втішаєш?
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