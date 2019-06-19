"Ужас был!" В Донецке прогремел мощный взрыв: видеофакт

В оккупированном Донецке утром 19 июня прогремел мощный взрыв. По предварительной информации, это произошло возле Петровского исполкома.
В то же время очевидцы в соцсетях пишут о прилетевших снарядах якобы во двор детской больницы №4 возле ДК "Петровский". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По словам местных жителей, такого "горячего" утра не было давно. "Ужас!" – пишут они в комментариях к видеокадрам.
Взрыв в Донецке
Иллюстративное фото
Говорят, рвонуло близ Петровского исполкома
#Донецк, раннее утро 19/06/19, Петровский исполком https://t.co/FNuDKrE5Zy pic.twitter.com/rZ8G2LiJMW— Necro Mancer (@666_mancer) 19 июня 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая текущего года в оккупированном Донецке в бывшем областном наркодиспансере пациент взорвал гранату.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.