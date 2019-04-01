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"Ужалил снайпер": появилось фото убитого на Донбассе россиянина

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В воскресенье, 31 марта, в зоне ООС на Донбассе ликвидировали 24-летнего российского террориста Ильнура Зиганшина ("Татарина").

Оккупант приехал воевать в Украину в составе 9 ОМСП из Ульяновска (Российская Федерация). Его убил снайпер ООС. Об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"200 бригада 31 марта пополнилась очередным бойцом. Ильнур "Татарин" Зиганшин, 9 ОМСП, город Ульяновск, РФ. Ужалил снайпер ОС. Все будет Украина и победа за нами!" — отметил он.

Штефан также уточнил, что ликвидированный террорист был внесен в список сайта "Миротворец".

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Убитый российский оккупант

Убитый российский оккупант

Facebook Анатолия Штефана

Убитый российский оккупант

Убитый российский оккупант

Facebook Анатолия Штефана

Убитый российский оккупант

Убитый российский оккупант

Facebook Анатолия Штефана

Убитый российский оккупант

Убитый российский оккупант

Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 29 марта был убит российский наемник из Казахстана Александр "Анапа" Крикунов. Его гибель также подтвердил российский писатель-террорист Захар Прилепин.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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Camen Victor
Camen Victor
Собаке, собачья смерть.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Земля ему стекловатой, пожить не успел как человек, сдох как собака. Укры молодцы.
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