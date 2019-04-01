"Ужалил снайпер": появилось фото убитого на Донбассе россиянина

В воскресенье, 31 марта, в зоне ООС на Донбассе ликвидировали 24-летнего российского террориста Ильнура Зиганшина ("Татарина").

Оккупант приехал воевать в Украину в составе 9 ОМСП из Ульяновска (Российская Федерация). Его убил снайпер ООС. Об этом на своей странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"200 бригада 31 марта пополнилась очередным бойцом. Ильнур "Татарин" Зиганшин, 9 ОМСП, город Ульяновск, РФ. Ужалил снайпер ОС. Все будет Украина и победа за нами!" — отметил он.

Штефан также уточнил, что ликвидированный террорист был внесен в список сайта "Миротворец".

Убитый российский оккупант Facebook Анатолия Штефана

Убитый российский оккупант Facebook Анатолия Штефана

Убитый российский оккупант Facebook Анатолия Штефана

Убитый российский оккупант Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 29 марта был убит российский наемник из Казахстана Александр "Анапа" Крикунов. Его гибель также подтвердил российский писатель-террорист Захар Прилепин.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!