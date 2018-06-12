"Его слова могут убить": уволят ли зама Супрун и в каких схемах подозревают МОЗ

В среду, 13 июня, Кабинет министров должен решить судьбу скандального заместителя и.о. министра здравоохранения Александра Линчевского. Он "прославился" своей фразой в отношении онкобольных: "Они все умрут". Однако это не все претензии. У Счетной палаты накопились факты, которые говорят о серьезных нарушениях при оплате лечения онкобольных за границей. OBOZREVATEL разбирался в ситуации.

Схемы: оплата в два раза больше

Лидер движения "За трансплантацию" Юрий Андреев уверен, что правоохранители, в том числе и НАБУ, должны тщательно проверить отчет Счетной палаты по поводу того, как МОЗ отправляет пациентов на лечение за границу (именно за это отвечает Линчевский).

"Конечно, всех возмутили слова Александра Линчевского о том, что все онкобольные все равно умрут. А люди с пересаженными органами якобы все равно долго не живут. Так неуклюже он пытался объяснить неэффективность своей работы. На самом деле в отчете идет речь о серьезных и, возможно, даже коррупционных схемах. Например, МОЗ перечислил 60 тысяч евро на лечение фирме-посреднице. Мы поинтересовались, оказалось, что эта фирма занимается медицинским туризмом. А почему не напрямую клинике деньги ушли, кто еще заработает на этом?" - сообщил OBOZREVATEL Андреев.

МОЗ

Также в отчете Счетной палаты говорится о двойной оплате за лечение украинских пациентов в зарубежных клиниках. "Это когда за одного пациента платит благотворительный фонд, который собрал деньги. И также перечисляет деньги Минздрав. Такие случаи были с клиниками в Беларуси. В результате часть денег возвращается благотворительному фонду. Это также может быть коррупционной схемой. Мы же не знаем, как потом распределились собранные благотворителями деньги и кому они пошли. Теперь это работа для правоохранителей", - говорит Андреев.

Далеко не всегда Минздрав интересовался и ценой лечения пациента, оплачивал счета, которые в два раза выше, чем такое же лечение в клинике другого государства. "Например, оплачивают пересадку костного мозга в Германии и Израиле. Там эта процедура стоит 300 тыс. евро. А в Польше или Турции точно такое лечение 110-120 тыс. евро. Чиновники обязаны были провести элементарный мониторинг и выяснить, почему именно в этой клинике хочет лечиться пациент? Если его в Польше не принимают, это другой вопрос. А они просто оплачивали из бюджета и все", - перечисляет схемы Андреев.

Народный депутат от Блока Петра Порошенко, член комитета по здравоохранению Константин Ярынич также считает, что выводы Счетной палаты - это серьезный повод для обращения в прокуратуру. "Там найдены серьезные нарушения и просчеты в лечении пациентов, прокуратура должна разобраться", - сказал он OBOZREVATEL.

Руководитель общественной организации "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко в беседе с нами говорит, что увольнять нужно не одного Линчевского, а всех в Минздраве. "Там налажена очередь для лечения за границей только для тех, кому требуется пересадка костного мозга. А для остальных онкобольных ничего нет. Если в последнее время бесплатные лекарства для онкобольных появились, то их очень и очень мало. И получается так, что те, кто приходит просить лекарства - им дают, а те, кто не приходит или не может прийти, остаются ни с чем. Там нет системы работы с онкобольными. А ведь проблема с лекарствами намного даже серьезнее, чем пересадка костного мозга. Лекарства нужны, чтобы поддерживать жизнь и нормальное состояние онкобольных", - говорит Резниченко.

"Доктор, вы меня обманули?"

Известный врач-психиатр и общественный деятель Семен Глузман считает, что Линчевский должен был сам покинуть свою должность.

МОЗ

"Гнусность от заместителя министра Линчевского по неосторожности. Надеюсь, что так это и случилось. Думал одно, а произнес другое. Но есть результат, плохой, печальный. О нем говорят врачи-онкологи. Им, врачам, звонят и пишут пациенты, перепуганные высказыванием Линчевского, задавая один и тот же вопрос: "Доктор, вы меня успокоили, обещали, что я буду жить долго, что у меня стойкая ремиссия. А вот заместитель министра сказал, что я умру! Зачем вы мне лгали, доктор?" Надо было уйти с должности немедленно, тихо, растворившись в молчании. Если ты неумный человек и не умеешь высказывать свои мысли, то тебе нечего делать в должности замминистра. Но Линчевский живет и работает не в Швейцарии или Франции. Наши чиновники и не такое себе прощают. Здесь, в Украине, ни совесть, ни закон не работают", - заявил OBOZREVATEL Глузман.

Народный депутат от БПП Константин Ярынич также обращает внимание на выводы дисциплинарной комиссии, которая на днях закрыла дело по Линчевскому и передала его в Кабмин. "Там не все так просто. Эксперты Научно-исследовательского центра судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что Линчевский сказал именно то, что мы и услышали. Ничего там не вырвано из контекста. Но дисциплинарная комиссия не могла принять решения, поскольку это касается морально-этического подтекста. Линчевский же никого не бил, не кусал. Не в полномочиях комиссии делать выводы по вопросам этики, и они передали это в Кабмин", - поясняет Ярынич.

Также народный депутат согласен с Глузманом. "Чтобы садиться в такое высокое кресло, нужно иметь хотя бы опыт. Врача за такие слова о больных могут просто уволить. А вот подобные слова, сказанные высоким чиновником, могут просто убить пациентов. Сомнений в этом нет", - считает Ярынич.

По мнению депутата, резонанс этого дела настолько большой, что если Кабмин не примет решения или об увольнении, или отстранении от должности, то добром эта история не закончится. "Весь этот негатив просто ляжет на власть, и негативно скажется на рейтинге. Нам это не нужно. Ну, вот пример США, там за подобное высказывание чиновницы Белого дома в отношении больного раком Маккейна последовала отставка. Причем без всяких комиссий. Нужно учиться", - говорит Ярынич.

Глава Всеукраинского совета по защите прав пациентов Виктор Сердюк также считает, что Александр Линчевский должен был бы сам подать в отставку. "Сейчас он своих руководителей, в том числе и премьера, поставил в неловкое положение. Какое бы решение премьер ни принял, все будет плохо. Поэтому Линчевский должен был бы сам подать в отставку или хотя бы уйти на время расследования. Он врач, а главная заповедь врача – не навреди. Даже если ты считаешь, что прав, но твои слова вызвали такую бурю в обществе, уйди. Пусть медреформы, за которые вы так переживаете, идут своим чередом. Но он продолжает сидеть, такое впечатление, что у человека отсутствует понимание ситуации", - пояснил OBOZREVATEL Сердюк.

А как на Западе

Кстати, на днях и.о. министра Ульяна Супрун уволила врача Института рака Анну Губареву за то, что она сказала онкобольному бывшему бойцу АТО: "Какие тебе льготы, ты там братский народ убивал". Тут руководитель МОЗ в принципе среагировала быстро.

Но среди украинских чиновников не принято расставаться с креслом добровольно после скандальных высказываний. Достаточно вспомнить оскорбительные слова губернатора Закарпатской ОГА Геннадия Москаля в отношении самой Супрун. На заседании областной рады Москаль заявил, что Супрун "*банутая". Несмотря на грозные заявления премьера Владимира Гройсмана с требованием извиниться, этого не произошло.

Новости Супрун обнародовала стенограмму выступления Линчевского

Но в других странах за подобные высказывания с чиновниками расстаются достаточно быстро. Например, помощника секретаря американского президента Дональда Трампа Келли Садлер уволили за то, что она предложила игнорировать мнение сенатора Джона Маккейна, потому что он тяжело болен раком. "Он все равно умирает", - сказала Садлер. Чиновница ушла без скандала и дисциплинарных разбирательств.

В Чехии несколько лет назад советника премьер-министра Романа Йоха уволили за его издевательские высказывания относительно покушения на президента Вацлава Клауса. Тогда молодой чех инсценировал стрельбу в президента в упор из пластикового пистолета. Советник премьера назвал это "глупым и безумным протестом". "Если бы это было покушением, то сейчас у нас был бы труп в морозильнике, а в республике были бы объявлены государственные похороны". За это советника и уволили.

Парламентский секретарь канцелярии кабинета министров Японии Сюнскэ Мутаи сам подал в отставку, после того как побывал в регионе, пострадавшем от тайфуна. У него с собой не оказалось резиновых сапог, а ходить нужно было по грязи и лужам. Камеры запечатлели, как чиновника на спине таскает один из его подчиненных. Сам Сюнскэ Мутаи выглядел веселым и довольным. А затем еще и заявил, что тайфун пошел на пользу производителям резиновых сапог. За что и поплатился.