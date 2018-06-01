Уволили за землю в "подарок": суд восстановил в должности детектива НАБУ

Окружной административный суд Киева восстановил в должности старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Валентина Болгова, которого уволили за использование полномочий в личных интересах.

По данным "Судебного репортера" со ссылкой на решение суда от 17 мая, НАБУ применило к Болгову 1 августа 2017 дисциплинарное взыскание в виде увольнения. Он был старшим детективом.

Болгов якобы предложил третьему лицу предоставить подарок в пользу привлеченному к сотрудничеству лица за помощь в изменении целевого назначения его земельных участков. Позже, детектив якобы сообщил ложную информацию, что земельный участок подарят в их совместную собственность и предложил варианты пользования и распоряжения им. В частности, построить здание для последующей продажи.

Привлечена к сотрудничеству лицо сообщило об этом руководству НАБУ и показало аудиозапись разговора. Главе бюро Артему Сытнику рекомендовали уволить Болгова. Перед этим детектив месяц находился на больничном, до которого отдыхал в отпуске.

Согласно закону "О государственной службе", дисциплинарное взыскание не может быть применено в отсутствие госслужащего из-за временной нетрудоспособности. Потому суд решил, что дисциплинарное взыскание к детективу применено во время его временной нетрудоспособности.

Увольнение Болгова признали незаконным и постановили восстановить его в должности. Суд также признал его право на получение среднего заработка за время вынужденного прогула. Но детектив не подал справки о зарплате, поэтому этот вопрос не был решен.

Суд определил, что решение о возобновлении Болгова в должности выполняется немедленно. 30 мая на это решение суда был подана апелляционная жалоба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее детективы НАБУ не явились на заседание суда по прослушке.