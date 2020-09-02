Уволен полицейский на Infiniti, напавший на семью в Киеве

Сотрудник Национальной полиции Александр Быстров, который напал на супружескую пару в Киеве, применив газовый баллончик и угрожая им пистолетом.

Об этом сообщил адвокат пострадавших Евгений Пронин, передает Bihus.Info.

Отмечается, что после нападения блогеры Андрей Трушковский и Сабина Мусина написали заявление в правоохранительные органы. Полиция начала служебное расследование, результатом которого стало увольнение из Департамента стратегических расследований, куда Быстров перевелся с марта 2020 года. В полиции он работал с 2015 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Быстров двигался на Infiniti Q50 по полосе общественного транспорта. Его остановили патрульные. Пассажир проезжавшего мимо автомобиля снимал на видео этот момент.

Полицейский догнал авто, применил газовый балончик против водителя и пассажира, достал пистолет и демонстрировал служебное удостоверение.

При этом полиция, остановившая Быстрова за нарушение ПДД, не оштрафовала его.

Позднее выяснилось, что автомобиль Infiniti Q50 2018 года выпуска – в декларациях не значится, более того, он не зарегистрирован ни в сервисном центре МВД, ни в любом другом реестре.

Также журналисты узнали, что полицейский проживает в новом дорогом ЖК, где владеет квартирой стоимостью в 700 тысяч гривен.

Расследование против Быстрова ведет Государственное бюро расследований, ему инкриминируют хулиганство. Кроме того, ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.