Уволился и пошел убивать ФСБшников: что известно о лубянском стрелке

Стрелком в Москве на Лубянке, который убил одного сотрудника ФСБ и ранил 5 человек, оказался некий Евгений Манюров. Он был замкнутым, общался с арабами, работал в охранных фирмах и учился стрелять.

OBOZREVATEL собрал все, что известно о нападении на Лубянской площади.

Кто такой лубянский стрелок?

39-летний Евгений Манюров оказался жителем подмосковного Подольска. Как сообщил канал Baza, Манюров вел достаточно закрытый образ жизни. По словам его матери, в последнее время он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но за какое-то время до стрельбы отовсюду уволился. Она сама узнала об этом случайно, когда позвонила его коллеге 19 декабря, в день расстрела на Лубянке, выяснить, почему ее сын задерживается.

Евгений Манюров, лубянский стрелок rbc.ru

Ранее Манюров занимался рукопашным боем и боксом, хорошо знал английский. Но никаких друзей или женщин у него не было. Соседи отмечают, что Манюров был странным человеком, замкнутым в себе, ни с кем не общался, все время ходил в камуфляже. На страничке человека с такими же данными в VK указано, что он учился в Российском государственном университете правосудия. Также он указан в списке слушателей Высшей школы экономики. Среди его подписчиков в соцсети – в основном странные подростки.

Манюров не пил, не курил. Но в последнее время был возбужден. По словам его матери, он общался на английском по телефону с какими-то арабами.

Также он несколько лет увлекался стрельбой, посещал стрелковый клуб. Хотя тренер утверждает, что ходил он к ним месяца три, стрелял неважно, но всегда тренировался в черной куртке с капюшоном.

Евгений Манюров

В квартире Манюрова нашли семь стволов, все они были официально зарегистрированы. Среди них газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное оружие.

По словам отца Манюрова, с которым стрелок общался редко, сын все-таки встречался с какой-то женщиной, но расстался. Также сын рассказывал ему о работе в посольстве ОАЭ, и отец заметил, что у Евгения даже появился восточный акцент.

Также, по данным Baza, с начала 2000-х Манюров работал в разных частных охранных компаниях, среди них – "Рик плюс", "ВМС-Никас" и "ДСЛ Евразия", а также "Вымпел-резерв", которая есть учредителем ассоциации ветеранов и сотрудников разведки "Вымпел союз".

Лубянка, 19 декабря Медуза

Почему стрелял

Пока нет официальной версии, почему Манюров открыл стрельбу. Отрабатывается рабочий вариант "о преступлении террористической направленности". Пока стрельба на Лубянке расследуется, как покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Статью о теракте могут присоединить в крайнем случае.

Российские СМИ, со слов очевидцев, сообщают, что якобы во время стрельбы Манюров выкрикивал какие-то лозунги, характерные для сторонников организации "Исламское государство". Сейчас проверяются связи стрелка, не был ли он связан с террористическими группами.

Стрельба произошла в день, когда президент РФ Владимир Путин давал большую пресс-конференцию, также в этот день Путин находился в Кремлевском дворце на концерте по случаю Дня ФСБ, который отмечается 20 декабря.

Во время перестрелки Скрин видео

Что произошло в центре Москвы

В четверг, 19 ноября, около 18 часов в районе Кузнецкого моста появился мужчина в черной одежде, с капюшоном на голове. Он держал в руках оружие и открыл огонь по сотрудникам ГИБДД.

Позже сообщалось, что нападающих было трое, однако это не подтвердилось. Стрелок подошел к приемной ФСБ, открыл огонь, затем пробежал примерно 300 м до конца улицы Кузнецкий мост, повернул на площадь Воровского, периодически стреляя вновь. Затем стрелок забаррикадировался в здании №2 по Большой Лубянке. Оттуда он отстреливался, примерно в 19:15 он был убит.

Скрин видео

Все это время Путин находился в Кремлевском дворце на концерте. Как отмечается в российских СМИ, российские телеканалы в четверг вечером лишь упомянули о стрельбе на Лубянке.

Во время стрельбы на Лубянке была информация, что погиб сотрудник ГИБДД Илья Фисенко. Позже эта информация исчезла. А ФСБ заявило, что погиб один их сотрудник. Также еще один ФСБ-шник ранен, это 35-летний Константин Однолетков. Он десять лет служит в органах, имеет звание майора. У него семья и 4-летний сын. Врачи говорят, что состояние его стабильное.

Всего ранено пять человек, среди них один гражданский. У него ранение нетяжелое – пуля задела ногу.

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