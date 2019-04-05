"Увидел злых укр*пов": террористы "ДНР" устроили кровавую бойню между собой

На Донбассе в 7 ОМСБр террористов "ДНР" боевик убил двух своих сослуживцев после распития спиртных напитков, а затем покончил с собой.

Об этом написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штрилиц) на своей странице в Faceebook.

"Сорока на хвосте принесла хорошие новости. 7 ОМСБр оккупационных войск. После чрезмерного употребления боярышника "херой" с позывным "Ворон" в своих братушанях с позывными "Рубин" и "Копчик" увидел злых "укропов". Сразу принял решение об их переводе в 200 бригаду, что и выполнил прямо в палатке с помощью автомата. После осознания совершенного убежал в ближайший лес и с помощью гранаты покончил с собой, отправившись в выше указанной бригаде", — рассказал защитник Украины.

Террористы "ДНР" politeka.net

По его словам, сейчас командир батальона оккупантов пытается скрыть этот факт, списав преступление на атаку ДРГ воинов ООС. Таким образом он надеется получить компенсацию для родных убитых террористов.

"Воины "Дырляндии", берите пример с "Ворона"! За 30 минут трое новоприбывших в бригаде — так умеют делать только ватрушки!" — с сарказмом написал Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе проведения операции ООС 2 апреля украинские защитники ответили на массированные обстрелы со стороны противника. В результате трое оккупантов были уничтожены, восемь ранены.

31 марта в зоне ООС на Донбассе ликвидировали 24-летнего российского террориста Ильнура Зиганшина ("Татарина"). Оккупант приехал воевать в Украину в составе 9 ОМСП из Ульяновска (Российская Федерация). Его убил снайпер ООС.

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