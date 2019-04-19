"Увидел труп в луже крови": появились жуткие подробности убийства тату-мастера в Тернополе

Подозреваемый в убийстве тернопольского тату-мастера Татьяны Подвашецкой Андрей Горбатюк во время заседания суда 18 апреля заявил, что очень сожалеет о случившемся.
Он утверждает, что ничего не помнит, поскольку изначально хотел просто пообщаться, однако разговор перерос в ссору, передает РБК-Украина.
"В один момент открыл глаза и увидел труп в луже крови", - рассказал Горбатюк.
Также злоумышленник утверждает, что после случившегося у него возникло желание покончить жизнь самоубийством. Почему убежал с места происшествия и пытался скрыться от правоохранителей, рассказывать не стал.
"Жалею - это очень мягко сказано", - сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Жительницу Тернополя Татьяну Подашевскую нашли мертвой в собственной квартире 16 апреля. На ее теле было обнаружено множество ножевых ранений.
Главным подозревамым в убийстве оказался знакомый девушки Андрей Горбатюк.
Одной из отличительных черт парня являются его глаза и зубы.
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