Увидел демонов: в Крыму подросток зарубил топором мать и бабушку

В аннексированном Крыму 17-летний юноша зарубил топором мать и бабушку, находясь в состоянии наркотического опьянения, за что получил 9,5 лет тюрьмы.

Об этом сообщается на сайте Следственного управления в городе Севастополь. Преступление было совершено 31 января 2019 года.

Следствием было установлено, что женщина упрекала сына в том, что он ведет неправильный образ жизни, не работает. В ответ подросток стал наносить матери удары ножом. Затем он взял в пристройке дома топор и нанес ей удары в область головы. Свидетелем стала бабушка юноши, с которой он также расправился.

Новости Под Черкассами пьяный подросток зарубил топором человека

В Крыму подросток зарубил топором мать и бабушку (иллюстрация) vladtime.ru

С места преступления он скрылся, однако вскоре был задержан. Суд признал доказательства достаточными, чтобы приговорить виновника к 9,5 годам исправительной колонии общего режима.

Кроме того, юноша за несколько дней до преступления избил и ограбил девушку на железнодорожной станции Инкерман. В связи с этим его также признали виновным в краже и грабеже.

Примечательно, что психических расстройств у подростка не обнаружили, он осознавал, что сделал. Однако, по словам омбудсмена Марины Песчаной, парень был под действием химических препаратов и в своих жертвах он увидел "демонов".

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