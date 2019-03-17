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Увезли в больницу: на Херсонщине школьники жестоко расправились с отличницей

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В школе поселка Новоалексеевка на Херсонщине двое десятилетних школьников избили сверстницу после уроков до такой степени, что ее пришлось госпитализировать.

Как пишет местное издание "Херсонцы", это было расправой за отличные оценки ученицы. В этот день обидчикам повезло меньше и в их дневниках появились неудовлетворительные оценки.

По данным журналистов, сверстники избили девочку за хорошие отметки, "чтобы не была слишком умной". Ее пришлось везти в больницу с ушибами грудной клетки и спины.

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Увезли в больницу: на Херсонщине школьники жестоко расправились с отличницей

ТСН

Начальник Генического отдела Национальной полиции Сергей Балута рассказал, что участников избиения пригласят для дачи показаний. Их действия не будут квалифицированы, как булинг – это уже не словесная травля, а нанесение телесных повреждений.

Но так как юный возраст еще не позволяет привлечь двоечников к уголовной ответственности, на их родителей составят административный протокол о ненадлежащем воспитании своих детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, одной из школ Одесской области школьники жестоко избивали сверстника и снимали это на видео.

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Место
УкраинаХерсон
Тег
буллинг
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