Увезла "скорая": в Николаеве жестоко избили журналиста. Фото и видео

В Николаеве вечером 30 ноября было совершено нападение на журналиста местного интернет-издания "Новости-N" Александра Влащенко, пострадавший госпитализирован.

Нападение произошло примерно в 22.30 на ул. Садовой, у подъезда дома, в котором живет журналист. Влащенко, по его словам, возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный и брызнул прямо в лицо из газового баллончика. После этого его несколько раз ударили кулаком в лицо. Сколько было нападавших – один или несколько, он не помнит. Ничего из денег и вещей пострадавшего не пропало, пишет "Новости-N".

Врач прибывшей бригады "скорой" диагностировал поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом, а также травматическое повреждение нижней губы. Травма, по словам врача, требует хирургического вмешательства.

novosti-n.org

novosti-n.org

novosti-n.org

novosti-n.org

В полиции Николаевской области начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

"Продолжаются первоочередные следственные действия и принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению преступления. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления", – отметили в пресс-службе полиции.

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Также сообщается, что Александр Влащенко уже не в первый раз подвергается нападениям. В октябре 2012 года на него было совершено разбойное нападение, в результате которого он получил пулевое ранение в голову из пневматического пистолета. Пулю до сих пор так и не извлекли, она застряла глубоко в ткани головного мозга. Тогда милиция сумела найти нападавших, они были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

В сентябре 2014 года Влащенко был похищен неизвестными. Ему надели на голову мешок, силой затолкали в машину и вывезли за город. Там его удерживали около 5 часов, допрашивали, угрожали убийством. По данному факту было написано заявление в правоохранительные органы, однако нападавших так и не нашли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харьковской области съемочную группу телеканала "112 Украина" избили в прямом эфире, когда журналисты снимали сюжет о хищениях леса.

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