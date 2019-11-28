Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Уверенность 100%: стало известно, бояться ли наступления на Донбассе

5.5т
Читать материал на украинском

Угрозы наступления на Украину со стороны оккупированных территорий на данный момент нет, уверяет украинская разведка.

Об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) Александр Борщевский во время брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"Нет никакой угрозы наступления с той стороны. Те данные, которые прослеживаются в ежедневных отчетах, открытых источниках штаба Объединенных сил... сейчас информации касаемо прямого вторжения нет", – подчеркнул он.

Новости
"Прибыли 300 боевиков СС!" В "ЛНР" перепугались из-за "наступления" Украины

По словам Борщевского, ситуация по безопасности на участках разведения сил на Донбассе улучшилась.

"Сегодня я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что ситуация по безопасности на участках разведения не ухудшилась, а улучшилась, потому что, фактически, полностью возобновлена инфраструктура, налажена работа медицинских учреждений, полицейских патрулей, патрулей Национальной гвардии, люди себя почувствовали в полной безопасности", – подчеркнул он.

Угрозы захвата Украины нет

Угрозы захвата Украины нет

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия рассматривала возможность возрождения проекта "Новороссия". При этом Кремль планировал захватить Одесскую и Харьковскую области Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
7
13
Смешно
3
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Заказная статья! Ложь абсолютная! Где это автор увидел восстановление инфраструктуры и прекращение обстрелов? У себя в Киеве? Так в Киеве и раньше не стреляли, нехорошо вводить людей в заблуждение, а за деньги, тем более!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
фил филька
фил филька
странно а гиперлуп ждет путина на танке в киеве)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
фил филька, Плешивого вашего, уже черти в аду заждались, но уже вот, вот!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Памперсы можете поменять и из шаровар вытряхнуть.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Гусенцова Галина, Да, да! И желательно на головы россиянам! А что? Они привычные!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги