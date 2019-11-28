Уверенность 100%: стало известно, бояться ли наступления на Донбассе

Угрозы наступления на Украину со стороны оккупированных территорий на данный момент нет, уверяет украинская разведка.

Об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) Александр Борщевский во время брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"Нет никакой угрозы наступления с той стороны. Те данные, которые прослеживаются в ежедневных отчетах, открытых источниках штаба Объединенных сил... сейчас информации касаемо прямого вторжения нет", – подчеркнул он.

По словам Борщевского, ситуация по безопасности на участках разведения сил на Донбассе улучшилась.

"Сегодня я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что ситуация по безопасности на участках разведения не ухудшилась, а улучшилась, потому что, фактически, полностью возобновлена инфраструктура, налажена работа медицинских учреждений, полицейских патрулей, патрулей Национальной гвардии, люди себя почувствовали в полной безопасности", – подчеркнул он.

Угрозы захвата Украины нет 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия рассматривала возможность возрождения проекта "Новороссия". При этом Кремль планировал захватить Одесскую и Харьковскую области Украины.

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