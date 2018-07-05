"Уверен в победе": сестра Сенцова рассказала подробности о встрече

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не собирается прекращать голодовку и верит в освобождение.

Об этом рассказала его двоюродная сестра Наталья Каплан по итогам встречи в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги в эфире программы "Нині вже" на "Громадском".

"Мы обсудили с ним очень много: начиная с шуток, завершая очень серьезными проблемами. Олег сильно похудел и сильно постарел - это сразу бросается в глаза, особенно, когда так долго его не видел. Он умирать не собирается, и сдаваться тоже", - подчеркнула Каплан.

Она отметила, что Сенцов в основном лежит, потому что ему трудно двигаться. Политзаключенный рассказал сестре о встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Конкретики в разговоре не было, и условия помилования не обсуждались. Омбудсмен только сказала Сенцову, что он выглядит "лучше, чем на фото".

Каплан добавила, что украинцу очень тяжело дается голодовка, и это видно. Сенцов смотрит только "Киселев.ТВ", потому что других источников нет. Также, он работает над своими черновиками и записями.

"Олег сам верит, что его выпустят, уверен в победе и считает, что это будет большой провал, если выпустят только его. Пусть выпустят не всех, но хоть еще кого-то", - добавила Каплан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности по политзаключенным.

Адвокат украинца обнародовал документы, свидетельствующие о том, что нынешний депутат Госдумы РФ и бывший "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская лично принимала участие в аресте Сенцова.

5 июля Каплан впервые за 4 года допустили к режиссеру. Встреча продолжалась два часа. По словам сестры Сенцова, он очень похудел. Кроме того, накануне он плохо себя чувствовал.