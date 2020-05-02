Уважаемый господин президент!

Смею Вас заверить, что я знаю чесну відповідь на болюче питання, хто винен у трагедії 2 травня 2014 року в Одессе.

Более того – я знаю, что эта трагедия предотвратила катастрофу.

Катастрофу несоизмеримо более страшную. От которой Одесса могла бы уже не оправиться никогда.

А Украина никогда не стала бы землею не розбрату, а братерства де Львів, Одеса, Дніпро, Донецьк і Сімферополь – мирна, квітуча та єдина країна.

Потому, что если бы 2 травня 2014 року в історію цього прекрасного міста не була вписана трагічна, кривава сторінка, если бы в этот день в Одессе не была остановлена русская весна, то Одесса (а может быть, и не только Одесса) стала бы для Украины такой же фантомной болью, как стали Крым, Донецк, и Луганск.

А может быть, не дай Бог, и Украины никакой бы не было.

И я уверен что, цей тяжкий епізод нашої нової історії ми обов’язково будемо пам’ятати. Бо хочемо будувати сучасну та сильну Україну, а не серую зону, не "Новороссию", в которую нас пытались загнать ті, хто винен у трагедії 2 травня 2014 року.

Спасибо за понимание - а.р.