Уцелевший курсант рассказал, как ему удалось выжить в катастрофе Ан-26

Курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе самолета ВСУ Ан-26 в Чугуеве, допросили следователи Государственного бюро расследований.

Как сообщает "Укринформ" со ссылкой на председателя Харьковской областной администрации Алексея Кучера, информация, которую предоставил курсант, пока не разглашается.

"Следователи ГБР уже задавали ему вопросы, определенные обстоятельства он вспоминает (перед падением. – Ред.), они изложены в протоколе допроса. Позже, я думаю, это станет известным", – сказал Кучер.

По его словам, Золочевского спасло определенное стечение обстоятельств – его прикрыли от огня обломки фюзеляжа.

"Сегодня, я могу сказать, он дополнительно сообщил, что уцелел, потому что находился в определенной "капсуле" из фюзеляжа, частью самолета прикрыло, и поэтому огонь не достал его. Он пришел в себя и смог покинуть самолет, который горел", – передал Кучер слова курсанта.

Со своей стороны, начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун отметил, что Золочевскому предоставляется вся необходимая помощь.

"Сутки он провел с положительной динамикой, температуры нет, показатели в норме. Сделали перевязку, раны заживают. Ведется комплексная работа, с ним работают травматолог, хирург, нейрохирург, терапевт, психиатр, психолог", – пояснил врач.

Напомним, медики дают положительные шансы на выздоровление курсанта.

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