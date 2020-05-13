Главная Новости
13 мая • обновлено в 16:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Утечка данных украинцев в сеть: подозревают должностных лиц МВД и ДМС

1.9т
Читать материал на украинском

В Госбюро расследований заявили, что к утечке информации, которая содержала персональные данные граждан Украины и была распространена в одном из анонимных Telegram-каналов, могут быть причастны должностные лица.

В частности, сотрудники Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что ведомство уже начало предварительное расследование по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

Утечка данных украинцев в сеть: ГБР назвало возможных виновников

"А также по факту несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, причинившего значительный ущерб, которое совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Марина Лисничук
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Государственная миграционная служба Украины Министерство внутренних дел Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
6
Смешно
0
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги