Утечка данных украинцев в сеть: подозревают должностных лиц МВД и ДМС

В Госбюро расследований заявили, что к утечке информации, которая содержала персональные данные граждан Украины и была распространена в одном из анонимных Telegram-каналов, могут быть причастны должностные лица.

В частности, сотрудники Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что ведомство уже начало предварительное расследование по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

"А также по факту несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, причинившего значительный ущерб, которое совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ранее в соцсетях сообщили о якобы взломанном приложении "Дія" и утечке персональных данных граждан.

Оказалось, что в Telegram заработал бот, который предлагает продать данные, – паспорта и водительские права с фото.

Позднее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что приложение "Дія" на самом деле является лишь каналом для передачи информации и у него нет базы данных.

Тем временем Национальная полиция Украины 12 мая начала расследование масштабной утечки данных граждан, которые предлагал продать анонимный Telegram-канал.

Утечка персональных данных украинский в сеть произошел не из-за несовершенства приложении "Действие", а из-за незащищенности старых баз данных, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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