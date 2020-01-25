Уступил Зеленскому? Всплыла неожиданная причина "рокировки" Путина на Донбассе

Помощник главы России Владимира Путина Владислав Сурков, который был куратором по Донбассу, покинул государственную службу из-за отношений Кремля с Западом.

Как передает Telegram-канал "Шулика", Сурков был "чрезвычайно токсичным, в том числе для лидеров стран Нормадского формата".

"В Париже его, конечно, никто не избивал, но указали Путину на нежелательность этого персонажа. Хорошие отношения с Макроном, Меркель и даже Зеленским для Путина важнее сохранения должности за Сурковым", – сказано в сообщении.

Путин пошел на уступки Зеленскому и "убрал" Суркова с Донбасса

"Кремль активно восстанавливает отношения с западным миром, а это отрицает самого существование "русского мира" в восточной части Украины. Я бы вообще не исключал смены всей внешнеполитической команды, тем более Лавров уже давно просится отдохнуть", – пишет автор.

Как писал OBOZREVATEL, после информации об отставке Суркова главарь "ДНР" срочно покинул Донецк и отправился в Москву. Ожидается, что вскоре его также "уберут".

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