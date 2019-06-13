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"Устроят Путину сюрпризы": Гиркин заговорил о перевороте в России

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Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что уже к осени в России может назреть переворот, целью которого станет свержение президента Владимира Путина.

Предпосылки к этому он увидел в массовых протестах против ареста журналиста Ивана Голунова. К тому же, ситуацию усугубит провал Российской Федерации на Донбассе и в Сирии. Такое мнение террорист озвучил в эфире пропагандистского канала "Рой-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Гиркин обеспокоен тем, что скандал вокруг Голунова продемонстрировал готовность крупных российских СМИ и их владельцев идти против власти. По словам боевика, оппозиция в России уже активизировалась так, как этого не было со времен протестов на Болотной площади.

"С 2011 года у нас не было столь яростного, столь скоординированного и столь решительного публичного выступления целого блока так называемых деловых СМИ, который произошел по делу Голунова. Они в течение семи лет не позволяли себе ничего подобного, начиная с 2013 года ничего оппозиционного они не позволяли себе. И вдруг резко выступили", – заявил Гиркин.

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По его мнению, коллективы ведущих СМИ страны-агрессора, которые поддержали акции протеста, согласовали свои действия с основными спонсорами.

"И спонсоры им сказали: "Можно и нужно. А-ту!". И они резко отстрелялись. Это означает, что тот заговор, о котором мы говорили с 2014 года, он уже фактически созрел. Определенная часть бизнес- и госэлиты, а здесь они слиты, они уже не стремятся скрывать свою откровенную оппозиционность Путину и силовикам. Они демонстрируют, что они его не боятся, они демонстрируют свою силу", – уточнил экс-главарь террористов "ДНР".

Игорь Гиркин

Игорь Гиркин

Theinsider.ua

Кроме того, Стрелков выразил убеждение в том, что давление на власть и президента РФ будет лишь усиливаться к моменту осенних выборов в России.

"Я полагаю, что атака на Путина будет в течение ближайших месяцев активно развиваться со стороны либералов со все большим размахом, с подключением все больших сил. И к осени мы можем получить очень серьезную объединенную оппозицию, либеральную, прозападную, антирусскую – какую угодно. Эта оппозиция к осени, я полагаю, начнет устраивать Владимиру Владимировичу сюрпризы на выборах и около них", – подчеркивает Гиркин.

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К тому же, добавил он, все усложняется проблемами в экономике и сдаче позиций Россией на Донбассе и в Сирии.

"Ну, и не забываем, что, по-прежнему, у нас ситуация в Сирии не очень, на Донбассе хуже не бывает, потому что там за май только больше 40 убитых. Только "ополченцев", только в "ДНР", не считая "ЛНР". Гибнут люди каждый день. При сохраняющемся напряжении и невозможности Кремля соскочить ни с одной войны, ни с другой, я думаю, что впадение в общий кризис системный ускорится. Мы и так уже в нем находимся, просто ускорится ухудшение экономической и социальной ситуации в стране", – подытожил боевик свой мрачный прогноз для режима Путина и России в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская оппозиционерка Ольга Курносова заявила, что Россия подошла еще ближе к насильственной смене власти. Если западные санкции продолжатся, кремлевские элиты попытаются сместить Владимира Путина с поста президента РФ.

Напомним, в январе "Левада-Центр" опубликовал итоги опроса, согласно которому 53% россиян высказали свое недоверие к российским властям, а 15% и вовсе не исключили, что вскоре в России произойдет государственный переворот.

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Персоны
Владимир ПутинИгорь Гиркин (Стрелков)
Место
Россия
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...славно он вас когда то помочил..))))Но сегодня он в России никто...стал нам не нравиться.
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Хохол Віталій
Хохол Віталій
Давно пора. Россия распадется на десяток новых стран. Далой тирана. Ура.
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