"Устроился при всех властях": обнародован новый компромат на Иванисова

Скандально известный нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов, скрывавший судимость за изнасилование, "за скупой откат" обзавелся обширными связями и коррупционным бизнесом.

Как сообщает Telegram-канал Shadow Anonymous, в результате скандала нардеп рискует лишиться нажитого: "Установленного насильника Романа Иванисова сейчас будут конкретно раздевать в Ривне. Он хорошо там устроился при всех властях. Как говорится, за скупой откат".

"С губернатором Виктором Матчуком работал практически бесплатно, благодаря своим связям с зятем президента Виктора Ющенко Алексеем Хахлевым. В то время, когда Матчук был губернатором, Иванисов начал прикармливать Василия Берташа – лидера ровенских регионалов, хотя сам носил деньги в местное отделение "Батьківщини" и был избран депутатом облсовета от "Батьківщини". Страховался на случай, если Юлия Тимошенко победит Ющенко на выборах. Но победил Янукович. Берташа назначили губернатором", – пишет Telegram-канал.

Иванисов похвалил себя дальновидность и предложил новому руководителю области замутить АЗС с неучтенным топливом. Этим занялась фирма "Укр нафта Пром альянс". Одновременно Иванисов продолжал работать с Матчуком и Хахлевым по контрабандным схемам на Беларусь и окучивал главу местной организации партии "Удар" Виталия Чугунникова. Помогал ему налаживать бизнес по щебенке и по установке станций мобильной связи (прикрывал через Берташа). Чугунников сделал Иванисова сотником во время Евромайдана, хотя он там не появлялся, говорится в сообщении.

После революции Чугунников стал губернатором. Иванисов широко развернулся. Попытался забрать АЗС у Берташа в единоличное пользование. Но Берташ лег под Дыминского с Ивахивым. И АЗС перешли группе "Континиум". Тогда Иванисов подвел Берташа под "амбарную книгу" Партии регионов. Берташ стал фигурантом уголовного дела, пережил следствие и обыски.

Тем временем Виталий Ковальчук (замглавы АП) поменял Чугунникова на другого однопартийца по "Удару", своего кума Алексея Муляренко. Иванисов к тому времени смастерил бизнес в США (теперь может пожалеть, что вовремя не уехал), и договорился с Муляренко о поставках оборудования для областного онкодиспансера за казенный кошт. Затем переключился на торф и застройку в рекреационной зоне, передает Shadow Anonymous.

"После выборов, которые Муляренко на 152 округе самовыдвиженцем проиграл, а Иванисов от "Слуги народа" на 153-ем выиграл, отобрав победу через суд у Юрия Вознюка, выписался у него из друзей на Facebook. Чтобы застраховаться от возможного расследования по Муляренко, назвался антикоррупционером, записался в одноименный комитет парламента и в этом статусе съездил в США, где у него бизнес, с президентом Владимиром Зеленским. Пытался назначать не только глав районов, но и силовиков. Но его хваленая дальновидность дала сбой", – говорится в сообщении.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Иванисов отбывал тюремное заключение за изнасилование, однако всячески отрицал этот факт.

Появились резонансные документы по Иванисову – приговор суда, которым его признали виновным в групповом изнасиловании, а также указ второго президента Леонида Кучмы о помиловании нынешнего парламентария.

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