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30 ноября • обновлено в 19:51
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Устроили ад бизнесменам: СБУ обезвредила преступную группировку на Закарпатье

2.2т
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В Закарпатской области СБУ обезвредила группировку, которая терроризировала бизнесменов.

Как сообщили в ведомстве, группу, которая обложила "данью" предпринимателей, возглавлял житель Мукачево, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

"Создавая искусственные конфликтные ситуации, рэкетиры "выбивали" крупные суммы денег с бизнесменов. В случае их неуплаты злоумышленники поджигали автомобили граждан. Также ночью из гранатометов они обстреливали торговые места потерпевших", – сказано в сообщении.

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"Во время обысков по месту жительства и автомобилях фигурантов дела, в частности марок "Lexus", "Mercedes-Benz Gelandwagen", "BMW" и "Toyota", правоохранители изъяли пистолеты, охотничий карабин, ружье, патроны различного калибра, мобильные телефоны и другие доказательства незаконной деятельности", – рассказали в СБУ.

Лидер банды уже задержан, ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос по другим фигурантам дела.

СБУ обезвредила преступную группировку на Закарпатье

СБУ обезвредила преступную группировку на Закарпатье

СБУ

СБУ обезвредила преступную группировку на Закарпатье

СБУ обезвредила преступную группировку на Закарпатье

СБУ

СБУ обезвредила преступную группировку на Закарпатье

СБУ обезвредила преступную группировку на Закарпатье

СБУ

Как писал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала организатора схемы по реализации угля, незаконно добытого на оккупированном Донбассе.

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Место
Украина Ужгород
Тег
Служба безопасности Украины
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Преступная группировка СБУ обезвредила другую преступную группировку, чтобы крышевать самой.
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