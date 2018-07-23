Устроила шабаш сепаратистов в Украине: скандальные детали о российской шпионке

Задержанная в США по подозрению в шпионаже россиянка Мария Бутина в 2014 году призывала жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей поддержать террористов.

"Мария Бутина, которая была арестована правоохранительными органами США по подозрению в воздействии на внутреннюю политику накануне встречи Президента США Трампа с Путиным, отличилась во время пророссийского сепаратистского шабаша в 2014 году в Украине. На этом видео можно увидеть, как она поддерживает действия России в Крыму", – написала на своей странице в Facebook народный депутат от фракции "Блок Петр Порошенко" Ирина Фриз.

Она отметила, что в связи с этим будет обращаться в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности о наличии признаков преступления и возбуждения уголовного дела против Бутиной.

"Ее выступления в 2014 году является косвенным подтверждением выполнения задач спецслужб РФ. Это поможет контрразведывательным органам США доказать причастность Бутиной к выполнению задач Кремля на территории Соединенных Штатов", – резюмировала она.

Мария Бутина скриншот

Во время выступления Бутина заявила, что в аннексированном Симферополе разрушены дороги, якобы потому что все деньги отдавались в Киев. Она назвала "правильным" действия оккупантов и призвала поддержать террористов на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бутина имела регулярные контакты с российской разведкой. Кроме того, она принимала активное участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году.

Россиянке помогал устанавливать контакты в США республиканец Пол Эриксон.