Установлен один из главарей "ЛНР", виновный в гибели сотрудников СБУ. Фото

Главарю одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР" заочно сообщено о подозрении в причастности к гибели двух сотрудников Службы безопасности Украины 26 мая 2018 года в селе Желобок Новоайдарского района Луганской области.

Как сообщила пресс-служба СБУ, досудебное следствие установило, что житель Ясиноватой Донецкой области по прозвищу "Шумер" в апреле 2015 года возглавил один из мотострелковых батальонов так называемой "4 ОМСБр народной милиции ЛНР" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его указаниям боевики обстреливали позиции Вооруженных сил и правоохранительных органов Украины в Новоайдарском районе Луганщины.

В мае 2018 года по приказу "Шумера" террористы из стрелкового оружия и автоматического гранатомета обстреляли позиции сил АТО в районе Желобка. В результате обстрела погибли двое сотрудников СБУ, еще двое были ранены.

Террористу и трем его подчиненным заочно сообщено о подозрении по ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Они объявлены в розыск.

Террорист "Шумер" ssu.gov.ua

Террорист "Шумер" ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, при обмене пленными 16 апреля четверо из тех, кого должны были передать на подконтрольную боевикам "Л/ДНР" территорию, отказались покидать Украину. Один из мужчин пояснил, что ранее воевал за "ЛНР", однако сейчас его помиловали, и он не хочет возвращаться на оккупированную территорию.