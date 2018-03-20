Устали воевать: террористы "Л/ДНР" и бойцы Асада обратились к Путину

Несколько бойцов Сирийской арабской армии, а также террористов "Л/ДНР" поздравили президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

"Хочется уже работать, открывать новые шахты. Сам по себе я горный мастер, хочу добывать уголь. В данный момент не можем работать ничего. Сильно надеемся, что все будет хорошо", - размечтался о мире один из пророссийских боевиков на видео, опубликованном на YouTube.

Сирийский солдат заявил, что после убедительной победы Путина на выборах лидеры США и ЕС "должны молчать".

По его словам, Путин показал в современной России "былое величие царской России" и "мощь СССР".

Другие бойцы режима Асада отметили, что Путин вдохновляет их на войну.

Как писал "Обозреватель", президент Владимир Путин получил 76,69% голосов на выборах 18 марта, выдвинутый КПРФ Павел Грудинин - 11,77 %.