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"Устал воевать на чужбине": пограничники поймали бежавшего из Крыма наемника

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Наемника, который пытался пересечь админграницу между аннексированным Крымом и материковой Украиной, поймали украинские пограничники вместе с полицейскими в ночь на 14 марта.

Он оказался жителем Херсонской области 1992 года рождения. Об этом на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"В 2014 году был на заработках в Воронеже, где был завербован наемником за 1000 долларов в "ЛНР" батальон "Заря", которым управлял Игорь Плотницкий, участвовал в военных действиях против ВС Украины в Счастье, был ранен, лечение проходил в Пензе, имеет так называемую награду "Союза добровольцев Донбасса" нагрудный знак "Крест добровольца", – рассказал он о боевике.

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"Устал воевать на чужбине": пограничники поймали бежавшего из Крыма наемника

Facebook Вячеслава Аброськина

"Устал воевать на чужбине": пограничники поймали бежавшего из Крыма наемника

Facebook Вячеслава Аброськина

"Устал воевать на чужбине": пограничники поймали бежавшего из Крыма наемника

Facebook Вячеслава Аброськина

На вопрос, почему решил вернуться, мужчина ответил: "Устал воевать, устал на чужбине РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, известный на Донбассе командир боевиков "Л/ДНР" Юрий Голубан ("Вампир") переехал в Киев, где смог беспрепятственно устроиться в Национальную полицию.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
А при чем тут жетон ВМФ России??? Очередное "супердоказательство"??
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Устал воевать, решил сдохнуть в концлагере бандер.. Бандеры тупее не могли придумать?)) Вот вы тупорылые)))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Это вот это что ли российская армия?
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Khruslov Alexey, вас тупорылых в очко долбят)))
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