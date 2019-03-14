"Устал воевать на чужбине": пограничники поймали бежавшего из Крыма наемника

Наемника, который пытался пересечь админграницу между аннексированным Крымом и материковой Украиной, поймали украинские пограничники вместе с полицейскими в ночь на 14 марта.

Он оказался жителем Херсонской области 1992 года рождения. Об этом на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"В 2014 году был на заработках в Воронеже, где был завербован наемником за 1000 долларов в "ЛНР" батальон "Заря", которым управлял Игорь Плотницкий, участвовал в военных действиях против ВС Украины в Счастье, был ранен, лечение проходил в Пензе, имеет так называемую награду "Союза добровольцев Донбасса" нагрудный знак "Крест добровольца", – рассказал он о боевике.

Facebook Вячеслава Аброськина

Facebook Вячеслава Аброськина

Facebook Вячеслава Аброськина

На вопрос, почему решил вернуться, мужчина ответил: "Устал воевать, устал на чужбине РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, известный на Донбассе командир боевиков "Л/ДНР" Юрий Голубан ("Вампир") переехал в Киев, где смог беспрепятственно устроиться в Национальную полицию.

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