Успокоили за 40 минут: в ВСУ похвастались блестящим боем на Донбассе

На позициях возле Майорска украинские армейцы блестяще отбили атаку террористов, которые напали средь бела дня.

"Успокоить" врага удалось всего за 40 минут, сообщают "Факты". "Боевого задора на горловском терриконе, где боевики разместили позиции, хватает ненадолго", - говорится в сюжете.

Бойцы говорят, что террористы открывают огонь по этим позициям преимущественно вечером, когда закрывается КПВВ. Однако застукать армейцев неожиданно днем ​​- также шанса не теряют.

В этот раз план развалился еще в самом начале и вскоре террористам пришлось отступать.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе во время боев были ликвидированы двое террористов, еще пятеро получили ранения.