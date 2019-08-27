"Успокоили противника": ВСУ показали видео разгромного удара по террористам

В сеть выложили видео ответного минометного удара Вооруженных сил Украины по террористам на Донбассе. Уникальные кадры были сняты еще до объявления перемирия.

В ролике, опубликованном на официальной странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, защитники продемонстрировали, как с помощью дронов били по оккупантам кучной стрельбой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Они отметили, что кучность стрельбы – это свойство оружия группировать точки попадания (разрывов) снарядов (ракет, пуль и прочего) на некоторой ограниченной площади. Кроме того, это является одним из главных показателей качества стрельбы оружия.

Разгром позиций террористов Скриншот видео

"Благодаря дронам это свойство можно использовать на максимум. В некоторых случаях кучность стрельбы из миномета может превзойти любые ожидания. В тот вечер боевики обстреливали наши позиции из ПТРД, АГС, РПГ и стрелкового оружия. Поэтому пришлось успокоить противника. Работать надо было быстро и прицельно, чтобы не успели вычислить нашу позицию. На видео – результат работы минометчиков 20-го ОМПб 93-й механизированной бригады", – говорится в подписи к видео прицельной работы украинских воинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось полное видео самой быстрой и самой успешной боевой операции ВСУ за время войны на Донбассе. Она была проведена пехотой в середине июля, за неделю до оглашения "хлебного" перемирия. В результате защитникам удалось уничтожить более 20 единиц вражеской техники, порядка 20 оккупантов и ранить еще 11.

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