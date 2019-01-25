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''Успела позвонить'': выяснились подозрительные нюансы гибели студентки на Житомирщине в лесу

7.8тЧитать материал на украинском

21-летняя студентка медицинского колледжа Ирина Дворецкая, которая насмерть замерзла в лесу на Житомирщине, перед гибелью успела позвонить родственникам.

Девушка якобы рассказала, что ее высадили в лесу на трассе. Затем у нее разрядился телефон, пишет на своей странице в Facebook пользователь Олег Веремиенко.

Местные жители считают эту историю весьма подозрительной и винят также и пассажиров, которые могли оплатить проезд девушке.

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Ирина Дворецкая

Ирина Дворецкая

Facebook Олега Веремиенко

Другие же придерживаются версии водителя, который утверждает, что девушка вышла сама. "И это логично, потому что ехать к матери в больницу без денег нет смысла, там же надо лекарства покупать. Вот и решила вернуться домой", – уверены они.

Тот самый злополучный автобус

Тот самый злополучный автобус

Скриншот с видео

''Успела позвонить'': выяснились подозрительные нюансы гибели студентки на Житомирщине в лесу

Скриншот с видео

При этом журналистка Елена Галагуза пообщалась с мамой погибшей. Женщина настаивает, что водитель сказал выйти. Родители не хотят общаться с правоохранителями и журналистами, так как якобы не верят в справедливость.

Мама погибшей девушки

Мама погибшей девушки

Facebook Ирины Дворецкой

''Успела позвонить'': выяснились подозрительные нюансы гибели студентки на Житомирщине в лесу

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21-летняя девушка погибла от переохлаждения внутренних органов после того, как ее высадили из маршрутки между населенными пунктами. Ирина ехала в Олевск в больницу к матери, однако позже выяснилось, что ей не хватает денег, чтобы рассчитаться за проезд.

  • Перевозчик после этого оказался в центре скандала. Как сообщил местный активист "Стоп Коррупции" Александр Игнатьев, ООО является монополистом на рынке пассажирских перевозок. Якобы именно поэтому водитель смог позволить себе высадить девушку среди дороги.

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Место
УкраинаЖитомир
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Местное мусарье соучастники убийства .
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