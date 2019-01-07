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Условия ухудшились: появились тревожные новости с Донбасса

9.5тЧитать материал на украинском

В понедельник, 7 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

Как сообщается в Facebook на странице пресс-центра штаба ООС, в день Рождества состоянием на 18:00 террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный на Луганском направлении, в районе поселка Луганское на Светлодарском направлении, поселка Березово на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении", — сказано в сообщении.

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В ООС отметили, что в зоне боевых действий существенно ухудшились погодные условия, но бойцы ВСУ продолжают контролировать действия оккупантов, соблюдая условия прекращения огня.

Условия ухудшились: появились тревожные новости с Донбасса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети был опубликован полный список бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в 2018 году.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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andrei andrei
andrei andrei
Новости отнюдь не тревожные. Но радостные:-)))
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Крым Андрей
Крым Андрей
Заипись оккупантами собственных граждан называть.
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Крым Андрей, Ты - тупой выродок, за пять лет российской военной интервенции так ничего и не понял !
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