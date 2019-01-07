Условия ухудшились: появились тревожные новости с Донбасса

В понедельник, 7 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

Как сообщается в Facebook на странице пресс-центра штаба ООС, в день Рождества состоянием на 18:00 террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный на Луганском направлении, в районе поселка Луганское на Светлодарском направлении, поселка Березово на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении", — сказано в сообщении.

В ООС отметили, что в зоне боевых действий существенно ухудшились погодные условия, но бойцы ВСУ продолжают контролировать действия оккупантов, соблюдая условия прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети был опубликован полный список бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в 2018 году.