Ушли с потерями: "Л/ДНР" провалили новые атаки на Донбассе

На Донбассе в субботу, 13 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Все украинские защитники уцелели.

Враг обстреливал Объединенные силы из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, кроме этого четыре раза применил запрещенное минскими договоренностями вооружение (минометы калибра 120 мм – 2 раза, минометы калибра 82 мм – 2 раза), сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск 11 раз.

Операция объединенных сил на Донбассе ТСН

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды открывали огонь.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 13 апреля двух оккупантов уничтожили, пятеро получили ранения.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано. ОС надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, отметили в пресс-центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.

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