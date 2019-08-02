"Ушли бы в Украину!" Оккупанты устроили новую подлость жителям Крыма

В оккупированном Крыму разгорелся громкий скандал: жителям поселка Приятное свидание перекрыли воду из-за несуществующих долгов, а местные "власти" только разводят руками. В сети разгромили ситуацию и отметили, что крымчани уже жалеют, что поддержали оккупантов.

Пророссийское издание ForPost написало, что так называемое ГУП РК "Вода Крыма" сообщило о якобы задолженности кооператива "Союз", превышающей 5 млн рублей и копившийся два с половиной года.

"Люди в тупике, не знают, что делать. У нас уже была "скорая", люди набирают воду, кто где может, кто в город с баками ездит, кто ходит с бутылками к тем из кооператива, у кого вода есть", – рассказали крымчане.

Вода Агенство Минск-новости

Жители обвиняют председателя правления "Союза" которая, по их словам, собирает деньги наличными, но до банка доводит не полную сумму. Они отметили, что в полиции и прокуратуре сказали, что не могут ничем помочь, и закрыли на это глаза.

Сама же председатель Наталья Констынченко заверила, что якобы во всем виновата изношенность трубопроводов и большие водопотери внутри кооператива.

Как объяснила представитель "Воды Крыма", задолженность якобы копилась постепенно и на первые уведомления никто не реагировал: в итоге, предприятию пришлось прибегнуть к "крайним мерам".

Также она отметила, что предприятие пойдет на временные договоренности. Но исходя из них крымчанам все же придется заплатить за появившийся ни откуда долг: помимо текущих расходов, они будут оплачивать по 200 тыс.руб. в месяц в счет задолженности.

В сети пользователи бурно отреагировали на ситуацию. Блогер под ником "Крымский бандеровец" опубликовал на своей странице в Twitter пост.

"Крым. Тысячи дачников в Бахчисарайском районе оккупанты оставили без воды. Люди не могут ни приготовить еду, ни помыться, ни полить огороды. Оккупанты говорят, что у людей долги, но те свои счета оплачивали вовремя. О водоциде скабеевы-киселевы будут скулить?", – написал он.

Пользователи принялись остро комментировать пост, отметив, что крымчани уже жалеют, что поддержали российскую "власть" на полуострове.

"Крымчане уже пожалели о своем выборе. Сейчас при честном голосовании 85% как минимум ушли бы в Украину", "Камни с неба, получи", – прокомментировали ситуацию в сети.

Комментарии Скриншот

Крым. Тысячи дачников в Бахчисарайском районе оккупанты оставили без воды. Люди не могут ни приготовить еду, ни помыться, ни полить огороды. Оккупанты говорят,что у людей долги,но те свои счета оплачивали вовремя.О водоциде Скабеевы-Киселевы будут скулить? https://t.co/iy8EKTtzwv — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 1 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму оккупационная власть составила график подачи воды для жителей сельской местности в районе Алушты.

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