Ушла за алкоголем: в Полтаве мать забыла на остановке двоих детей. Фото

В Полтаве патрульные обнаружили на остановке двух брошенных детей 14-ти и двух лет.

Две девочки ждали, пока за ними вернется мать, но женщина не спешила. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции на своей странице в Twitter.

Как выяснилось, женщина ушла за алкоголем и не вернулась.

Пресс-служба Патрульной полиции

Инспекторы доставили детей к бабушке и передали всю необходимую информацию работникам ювенальной превенции.

Налякані та самотні – такими полтавські патрульні побачили вночі на зупинці 14-річну дівчину та її 2-річну сестру у дитячому візочку, мати яких давно пішла за алкоголем. Інспектори доставили дітей до бабусі та передали всю потрібну інформацію працівникам ювенальної превенції. pic.twitter.com/d098eAJNlI — Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) 11 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 21-летняя женщина забыла, где оставила своего ребенка, и объявила о его пропаже. Все время поисков малыш находился у знакомой женщины, которую сама же мать попросила присмотреть за ним.

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