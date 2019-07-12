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Ушла за алкоголем: в Полтаве мать забыла на остановке двоих детей. Фото

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В Полтаве патрульные обнаружили на остановке двух брошенных детей 14-ти и двух лет.

Две девочки ждали, пока за ними вернется мать, но женщина не спешила. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции на своей странице в Twitter.

Как выяснилось, женщина ушла за алкоголем и не вернулась.

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Ушла за алкоголем: в Полтаве мать забыла на остановке двоих детей. Фото

Пресс-служба Патрульной полиции

Инспекторы доставили детей к бабушке и передали всю необходимую информацию работникам ювенальной превенции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 21-летняя женщина забыла, где оставила своего ребенка, и объявила о его пропаже. Все время поисков малыш находился у знакомой женщины, которую сама же мать попросила присмотреть за ним.

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Место
Украина Полтава
Тег
патрульная полиция
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