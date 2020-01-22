"Ушел тот, кого я любила": на Донбассе погиб воин ВСУ. Фото Героя

На Донбассе погиб воин Вооруженных сил Украины Николай Сорочук из Луцка. Трагедия произошла 22 января. Героя убил вражеский снайпер.

О смерти защитника сообщила на своей странице в Facebook его девушка Ярина Чорногуз. Она отметила, что еще успела пообщаться с любимым в ночь перед трагедией.

Николай Сорочук Facebook Ярины Чорногуз

"Сегодня из жизни ушел парень, которого я любила. Сегодня ночью он писал мне, что жалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше. Пусть слово "мир" застрянет вам в горле и "уже не та война" так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит", – написала девушка.

Николай Сорочук с девушкой Facebook Ярины Чорногуз

Николай Сорочук с девушкой Facebook Ярины Чорногуз

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 января в результате снайперского обстрела на Донбассе погиб воин 72 бригады ВСУ с Житомирщины Игорь Химичук.

18 января на Донбассе погиб украинский защитник Валерий Закусило также из 72 бригады Черных Запорожцев ВСУ. У него остались жена и двое дочерей в Белой Церкви.

А 19 января в результате смертельного пулевого ранения в Луганской области скончался младший сержант этой же бригады ВСУ Александр Слобаданюк из Николаевской области.

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