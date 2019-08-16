Ушел купаться: на украинском курорте произошла жуткая трагедия с подростком. Фото с места ЧП

В Бердянске (Запорожская область) в море около Дальней косы обнаружили труп 17-летнего парня.

Погибшим оказался житель города Пологи Артем Крат, который ночью 14 августа пошел купаться в море в районе остановки "Виктория" по ул.Макарова, но на берег так и не вернулся, сообщает "Бердянск 24".

Тело подростка 16 августа около 8:00 заметили отдыхающие, которые вызвали полицию.

Иллюстрация Знай

Артем Крат pro.berdyansk.biz

Как пишет pro.berdyansk.biz со ссылкой на заместителя директора КП "Спасательно-водолазная служба" Анатолия Воронина, труп находился за 300-400 метров от берега.

По данным журналистов, накануне инцидента парень вместе с товарищами мог распивать спиртные напитки. Они якобы вместе пошли купаться, после чего Крат пропал.

Фото с места ЧП pro.berdyansk.biz

Фото с места ЧП pro.berdyansk.biz

Фото с места ЧП pro.berdyansk.biz

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в курортном поселке Лазурное Скадовского района Херсонской области женщина утонула на глазах у своего ребенка. ЧП произошло в трех метрах от берега, ее сын в это время сидел на пляже.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram