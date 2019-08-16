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Ушел купаться: на украинском курорте произошла жуткая трагедия с подростком. Фото с места ЧП

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В Бердянске (Запорожская область) в море около Дальней косы обнаружили труп 17-летнего парня.

Погибшим оказался житель города Пологи Артем Крат, который ночью 14 августа пошел купаться в море в районе остановки "Виктория" по ул.Макарова, но на берег так и не вернулся, сообщает "Бердянск 24".

Тело подростка 16 августа около 8:00 заметили отдыхающие, которые вызвали полицию.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Знай

Артем Крат

Артем Крат

pro.berdyansk.biz

Как пишет pro.berdyansk.biz со ссылкой на заместителя директора КП "Спасательно-водолазная служба" Анатолия Воронина, труп находился за 300-400 метров от берега.

По данным журналистов, накануне инцидента парень вместе с товарищами мог распивать спиртные напитки. Они якобы вместе пошли купаться, после чего Крат пропал.

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

pro.berdyansk.biz

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

pro.berdyansk.biz

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

pro.berdyansk.biz

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в курортном поселке Лазурное Скадовского района Херсонской области женщина утонула на глазах у своего ребенка. ЧП произошло в трех метрах от берега, ее сын в это время сидел на пляже.

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Место
Украина Запорожье
Теги
смерть Азовское море фотографии
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