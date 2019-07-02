Исчезновение детей: Украине предложили упростить методы поиска

Украинцев просят подписать петицию об упрощении процедуры поиска правоохранителями пропавших детей.

Как рассказал OBOZREVATEL автор петиции, декан факультета киберполиции Харьковского национального университета внутренних дел Вячеслав Марков, речь идет об оперативном получении данных с мобильных устройств.

В момент исчезновения многие дети имеют при себе телефон или смартфон. Операторы мобильной связи имеют техническую возможность предоставить полицейским информацию о том, где телефон находился перед исчезновением, когда был отключен, от кого ребенок получал сообщения или звонки.

"Правоохранительные органы и так получают эту информацию, но из-за ряда технических и бюрократических процедур время может занять несколько суток", – уточнил Марков.

Он отметил, что в соответствии с мировой практикой, если местонахождения ребенка не было установлено в течение первых часов – суток после исчезновения, вероятность нахождения его живым уменьшается в разы.

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Использовать упрощенную процедуру получения данных с мобильного устройства мешает законодательство, которое гласит, что подобного рода информация может быть передана операторами мобильной связи полицейским только по решению суда.

По мнению Маркова, необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части предоставления правоохранительным органам права на:

– осуществления консенсуального (по согласию официальных представителей пропавшего ребенка) установления местоположения телефона;

– перехвата данных с транспортных телекоммуникационных сетей без решения суда.

Он также добавил, что процедура получения данных касается только детей. Те же правоохранители, которые попытаются использовать процедуру получения данных на других лиц, будут привлекаться к уголовной ответственности.

В момент исчезновения многие дети имеют при себе мобильный телефон

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля полиция Киева получила информацию о минировании всех детских садиков города. В итоге дети и воспитатели были эвакуированы, а полицейские устанавливают личность тех, кто сообщил информацию.

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