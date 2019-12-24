Ущерб на 800 тысяч: мэру Коростышева вручили подозрение в преступлении

Мэру Коростышева Ивану Кохану вручили подозрение в растрате бюджетных денег, выделенных на строительство дорог.
Главу Коростышевского горсовета обвиняют в служебной халатности, сообщает пресс-служба СБУ,
"СБУ разоблачила голову Коростышевского горсовета на служебной халатности, которая привела к растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог", – говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что чиновник своими действиями не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ, в результате чего горсовет понес убытки.
"Ряд экспертиз подтвердил, что из-за действий председателя горсовета, бюджету Коростышева был нанесен ущерб на сумму более 800 тысяч гривен", – подчеркнули спецслужбы.
Мэру объявлено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 367 УКУ (Служебная халатность).
СБУ вручила подозрение
Иван Кохан
Как сообщал OBOZREVATEL, городскому главе Могилев-Подольского Петру Бровко прокуратура вручила подозрение во взяточничестве.
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