Ущерб на 60,5 млн: ГБР нагрянуло с обыском в Госрезерв

В понедельник, 11 ноября сотрудники Государственного бюро расследования пришли с обысками в Государственное агентство резерва.

Об этом в Facebook сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко, отметив, что обыски проходят на складах и на одном из предприятий агентства.

"Именно сейчас проводим санкционированные судом обыски и временные доступы к документам в Государственном агентстве резерва Украины. Причина – обнаружили просроченную продукцию на складах", – написала она.

Варченко отметила, что результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Госрезерва, на складах накопились продукты с просроченным сроком хранения. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 миллиона гривен.

ГБР начало уголовное производство по статье 367 УК Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

ГБР InfoResist

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