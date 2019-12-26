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26 декабря • обновлено в 15:31
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Ущерб на 15 млн: НАБУ нагрянуло с обыском в министерство Украины

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В четверг, 26 декабря, детективы НАБУ пришли с обыском в Министерство информационной политики Украины и госпредприятие "Защита информационного пространства".

Об этом в Facebook сообщил государственный секретарь в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины Артем Биденко.

"Обыски проходят в рамках дела о тендера, проведенного в 2018 году на сумму 15 млн гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN. МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы", – говорится в сообщении.

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В НАБУ пока комментариев относительно обыска не давали.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря в Одессе сотрудники НАБУ пришли с обыском в Одесский городской совет.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Национальное антикоррупционное бюро Украины Министерство информационной политики
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