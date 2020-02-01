Уроженец России и след "ЛНР": полиция раскрыла громкие подробности по убийству Окуевой

Подозреваемый в организации преступной группы, совершившей убийства добровольца АТО Амины Окуевой и еще двух человек, незаконно получил гражданство Украины.

Как сообщила полиция, было установлено, что уроженец России также дал толчок заказным убийствам директора ГП "Капарол Украина" и директора управления рекламы КП "Киевский метрополитен".

Убийство Амины Окуевой, иллюстрация

"Мужчина имел паспорт гражданина Украины, а в дальнейшем получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Оперативники полиции Киевской области подробно исследовали процедуру получения гражданства.

Полицейские установили, что мужчина получил паспорт на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", изданной в марте 2014 года УГМС Украины в Луганской области. Населенный пункт меньше, чем через месяц был захвачен боевиками так называемой "ЛНР". Указанная справка не соответствует нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки", – сказано в сообщении.

Следственным управлением полиции Киевской области начато уголовное производство ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Украинские паспорта задержанного уже признали недействительными.

Полиция поймала подозреваемых по делу Окуевой npu.gov.ua

Полиция поймала подозреваемых по делу Окуевой npu.gov.ua

Полиция поймала подозреваемых по делу Окуевой npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 октября 2017 года под Киевом киллер расстрелял из засады автомобиль, в котором находились добровольцы АТО Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате покушения Окуева погибла.

Национальная полиция Украины 12 января 2020 года заявила о задержании группы киллеров, которых подозревают в совершении этого преступления.

Журналисты выяснили личность одного из задержанных. Им оказался бизнесмен из Киева Игорь Редькин, который является фигурантом еще двух дел об убийствах.

Еще один задержанный Андрей Кравченко также ранее фигурировал в уголовном деле об убийстве.

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