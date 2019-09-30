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30 сентября • обновлено в 11:17
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"Урезали пайку! Надежда на лохов!" У фанатов "Новороссии" возникла новая проблема

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Сторонники террористов на Донбассе просят через соцсети помочь им для поддержания сепаратистских групп и распространения пропагандистской информации.

Об этом в Twitter сообщил украинский журналист Денис Казанский, который опубликовал "воззвание к народу" из запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте".

"Воззвание к народу. Спасем "новороссию"! Пропагандонам урезали пайку. Вся надежда только на лохов. Тучи сгущаются, оскалились враги. Сокруши Америку, перечисли 50 рублей!" – написал он.

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Отметим, что в сообщении сепаратистов сказано, что они не имеют "спонсоров ни со стороны государства, ни со стороны каких-либо иных сил".

"Вся надежда только на вас! Если хотя бы некоторые из вас скинутся по 50 рублей (цена пакета молока или буханки хлеба), то это буквально спасет нас и наше дело! Капли наполняют море! С миру по копейке – общему делу спасение! Пожалуйста, поддержите наш коллектив! Не дайте ему упасть! Тучи сгустились, враги оскалили свои клыки, торговцы людскими душами потирают руки в предвкушении пира измены и лжи!" – писали сторонники террористов.

"Урезали пайку! Надежда на лохов!" У фанатов "Новороссии" возникла новая проблема

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Казанский сообщил, что в так называемой Донецкой народной республике возникла острая проблема со специалистами.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
Новости Новороссии соцсети
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
От же пистополы из страны селюков ...
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