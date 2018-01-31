"Упустили, олухи"! Ляшко жестко прокомментировал побег главреда "Страны" в Австрию

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что побег главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы в Австрию является провалом украинских спецслужб.

Об этом он написал в Facebook.

"Какую птицу упустили, олухи! Побег агента российского ГРУ под журналистским прикрытием Гужвы в Австрию - это очень серьезный провал наших спецслужб. Я знаю, что СБУ и военная разведка получили железные доказательства, Гужва осуществлял сбор секретной информации в интересах России и направления сливал сепарам информацию о передвижении наших военных на Донбассе, в результате чего были погибшие", – рассказал он.

По словам Ляшко, несмотря на эти доказательства, Гужву не арестовали.

"Хотя я неоднократно об этом предупреждал, и дали возможность убежать, а прокуроры будто забыли обратиться в суд за продлением ему меры пресечения. Я уверен, что бегство ценного вражеского агента, которым в действительности был Гужва - это не непрофессионализм, а предательство", – подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что это стало возможным в результате спецоперации, в которой была задействована российская агентура в украинских спецслужбах.

"Этот удивительный провал должен быть тщательно расследован. Гужву можно было обменять на наших заложников в России, зато предатели позволили ему бежать. Я буду требовать закрытого доклада в парламенте руководителей спецслужб и Генпрокуратуры в этом позорном провале", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее издание "Страна" сообщило о побеге Гужвы в Австрию.