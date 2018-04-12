Управлял Крысиным: во Франции задержан организатор "титушек"

Во Франции задержан Армен Саркисян, которого в Украине подозревают в организации групп "титушек", в которую входил Юрий Крысин, обвиненный в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Евромайдана.

Об этом сообщил министр внутренних дел Асен Аваков, передает "Украинская правда".

"Французские коллеги по нашему запросу задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть и он его получил раньше, чем армянский", - отметил он.

По словам министра, Армен Саркисян был задержан на дороге во время проверки документов. Он был отпущен под личное обязательство до 19 мая. К этому времени ГПУ должна прислать документы по его экстрадиции в Украину.

Аваков отметил, что в Украине Саркисяна считают одним из организаторов групп "титушек", которые нападали и убивали людей во время Евромайдана. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремия — дело рук "титушек" Саркисяна. А задержанный Крысин был его "подшефным".

Кроме того, министр добавил, что Саркисян фигурирует и в других уголовных производствах, в частности по организации взрывов.

Напомним, Крысин известен в криминальных кругах под кличками "Шкаф", "Крыса", "Шрек". По версии правоохранителей, он является одной из ключевых фигур в иерархии титушек-уголовников, которые занимались нападениями, похищениями, пытками и убийствами во время Майдана.

Однако все эти годы правосудие закрывало глаза на "подвиги" Крысина. Волну общественного негодования вызвал неожиданно мягкий приговор по делу Веремия - условное наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Это спровоцировало акции протеста в Киеве.

По данным обвинения, Крысин в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года организовал группу людей, совершивших нападение на машину такси, в которой находился журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий. Крысин вместе с другими людьми избивал журналиста битами, пока один из участников нападения не нанес Веремию смертельное огнестрельное ранение.

Как сообщал "Обозреватель", 29 мартаДарницкий райсуд Киева арестовал Крысина на 60 дней.