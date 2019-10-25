Отбросило на несколько метров: в Луцке ребенка сбили на "зебре"

В Луцке врачи борются за жизнь 10-летней Соломии Бенедик, которую на "зебре" сбил легковой автомобиль.
Авария произошла вечером 24 октября. Девочка возвращалась домой со школы, где она учится во вторую смену. В момент, когда Соломия шла по нерегулируемому пешеходному переходу, ее сбил Volkswagen Passat, за рулем которого был 54-летний местный житель.
Школьницу отбросило на несколько метров в сторону. Прибывшие врачи диагностировали у пострадавшей множественные травмы и немедленно доставили в реанимацию детской областной клинической больницы.
Врачи делают все возможное, чтобы спасти 10-летнюю Соломию Бенедик
По словам медиков, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. В больнице постоянно находятся родственники и друзья ребенка.
"Врачи всю ночь боролись за жизнь Соломии, но ее состояние продолжает оставаться крайне тяжелым. Нам остается уповать на чудо", – рассказали OBOZREVATEL в школе, где учится девочка.
ДТП в Луцке
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UA.Волынь
Полиция открыла уголовной производство по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницке в результате ДТП погибла 8-летняя Софийка Чернобай. Ребенок находился на тротуаре, когда ее сбил мотоцикл, который до этого столкнулся с легковым автомобилем Mercedes E-200.
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