Отбросило на несколько метров: в Луцке ребенка сбили на "зебре"

В Луцке врачи борются за жизнь 10-летней Соломии Бенедик, которую на "зебре" сбил легковой автомобиль.

Авария произошла вечером 24 октября. Девочка возвращалась домой со школы, где она учится во вторую смену. В момент, когда Соломия шла по нерегулируемому пешеходному переходу, ее сбил Volkswagen Passat, за рулем которого был 54-летний местный житель.

Школьницу отбросило на несколько метров в сторону. Прибывшие врачи диагностировали у пострадавшей множественные травмы и немедленно доставили в реанимацию детской областной клинической больницы.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти 10-летнюю Соломию Бенедик

По словам медиков, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. В больнице постоянно находятся родственники и друзья ребенка.

"Врачи всю ночь боролись за жизнь Соломии, но ее состояние продолжает оставаться крайне тяжелым. Нам остается уповать на чудо", – рассказали OBOZREVATEL в школе, где учится девочка.

ДТП в Луцке Google. Maps

Место ДТП UA.Волынь

Полиция открыла уголовной производство по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницке в результате ДТП погибла 8-летняя Софийка Чернобай. Ребенок находился на тротуаре, когда ее сбил мотоцикл, который до этого столкнулся с легковым автомобилем Mercedes E-200.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!