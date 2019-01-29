Упала с 11 этажа: в Днепре разбилась 15-летняя девушка-руфер. Первые фото с места трагедии

В Днепре 28 января на улице Рабочей 15-летняя девочка упала с балкона многоэтажного дома.

От полученных травм она скончалась на месте. Инцидент произошел около 21:35, сообщил "Информатор".

Правоохранители рассматривают несколько причин трагедии: как самоубийство, так и несчастный случай. По словам полицейского, девочка увлекалась руферством. Рядом с телом подростка лежал разбитый мобильный телефон.

Отмечается, что девочка упала с подъездного балкона на 11-м этаже. Недалеко от балкона полицейские нашли курточку погибшей. На этаже на момент трагедии она находилась одна.

Днепр Информатор

Погибшая девочка Информатор

Информатор

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