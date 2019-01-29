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Упала с 11 этажа: в Днепре разбилась 15-летняя девушка-руфер. Первые фото с места трагедии

1.2тЧитать материал на украинском

В Днепре 28 января на улице Рабочей 15-летняя девочка упала с балкона многоэтажного дома.

От полученных травм она скончалась на месте. Инцидент произошел около 21:35, сообщил "Информатор".

Правоохранители рассматривают несколько причин трагедии: как самоубийство, так и несчастный случай. По словам полицейского, девочка увлекалась руферством. Рядом с телом подростка лежал разбитый мобильный телефон.

Отмечается, что девочка упала с подъездного балкона на 11-м этаже. Недалеко от балкона полицейские нашли курточку погибшей. На этаже на момент трагедии она находилась одна.

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Днепр

Днепр

Информатор

Погибшая девочка

Погибшая девочка

Информатор

Упала с 11 этажа: в Днепре разбилась 15-летняя девушка-руфер. Первые фото с места трагедии

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве с крыши 16-этажного здания упал 17-летний сын замминистра Рф.

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Место
УкраинаДнепр
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сбылась мечта самоубийцы. Надеюсь её подписчики на Ютуб всё таки увидят последнее её видео.
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Derlbas Serega
Derlbas Serega
Poroshenko Petro, шо б ты сдох, тварь бездушная!
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