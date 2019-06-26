"Упал в яму с трупами!" В Винницкой области трагически погиб ветеран АТО

В среду, 28 июня, в Винницкой области погиб 37-летний участник АТО Максим Слипенький.

Как сообщает "33-й канал", мужчина две недели пребывал в коме после инцидента, который произошел на птицефабрике в Ладыжине, где он работал.

"В тот день мужчины грузили мертвую птицу в фуру, но вдруг упала какая-то запчасть. Один полез ее вынимать, но вдруг ему стало плохо. Звал на помощь, и первым бросился мой Максим. Но когда подавал руку, потерял сознание и потянул брата за собой… Дальше – как в страшном кино: тот хватается за руку и, теряя сознание, тянет Максима в яму с трупными ядами ... Десять минут никто не решается рискнуть извлечь. Живыми достали двух, но у моего родственника из-за токсичных веществ произошли остановка дыхания и судороги. Страшных 10 минут легкие и мозг находились без кислорода. Как следствие – токсическая энцефалопатия", – поделилась сестра погибшего Ольга Бурдейная.

Атошника доставили в больницу, где с 10 июня он находился под аппаратом искусственного дыхания. От представителей птицефабрики его родные получили 12 тысяч гривен, потом еще 10 тысяч , когда история уже получила резонанс.

Максим Слипенький 33kanal.com

В пресс-службе местной полиции сообщили, что по данному факту начато уголовное производство, а следователями взяты биологические образцы крови на исследование.

Максим Слипенький 33kanal.com

Максим Слипенький 33kanal.com

Как сообщал OBOZREVATEL, скончался ветеран АТО, военный третьего полка специального назначения Виталий Драган ("Кощей"), который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!